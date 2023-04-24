Кумиры молодежи выступят на просветительском марафоне Знание.Первые

Российская поп-певица Zivert, группы Uma2rman, «Моя Мишель» и PIZZA выступят в Центральном Манеже в Москве на просветительском марафоне Знание.Первые, который пройдет с 24 по 26 апреля в пяти городах России. Талантливые исполнители поделятся с молодежью секретами успеха и представят свои хиты. Их вдохновляющие выступления услышат не только участники марафона на столичной площадке, но и зрители в Пятигорске, Луганске, Архангельске и Екатеринбурге, а также все, кто будет смотреть трансляцию в прямом эфире.

Артисты подготовили серию арт-перформансов, которые будут состоять из интервью со звездами, ответов на вопросы зрителей и исполнения песен — тех, с которых начинался путь на большую эстраду, и новых. Zivert споет композицию Life, сделавшую ее знаменитой в одно мгновение. Затем прозвучит еще несколько песен.

«Моя Мишель» — российская поп-группа вокалистки и автора песен Тани Ткачук и одна из самых ярких и интересных команд современной российской сцены. Ребята стараются не задействовать штампы отечественной попсы. Сами треки — это не банальные истории о любви, записанные живой группой с добавлением электроники. На марафоне Таня не только споет, но и расскажет, как образование помогает ей создавать интересные тексты, ответит на вопросы зрителей.

Группа PIZZA — еще один участник марафона. Уникальный музыкальный стиль urban soul и нетривиальные композиции основателя группы Сергея Приказчикова давно стали популярными и узнаваемыми среди молодежи. В своем интервью он расскажет, почему важно следовать за своей мечтой и каким был путь группы на вершину славы. А в завершение гостей и зрителей марафона ждет выступление музыкантов.

Российская группа Uma2rman выступит в финале марафона, 26 апреля. Музыканты расскажут, что помогает им в течение многих лет оставаться популярными и вдохновлять людей своим творчеством. Группа Uma2rman появилась на свет в 2004 году и с тех продолжает радовать своих поклонников новыми песнями и проектами. У коллектива есть хиты для кино, сериалов, интересные коллаборации с другими артистами. 12 апреля 2022 года, в День космонавтики, музыканты записали песню «Звезды», а 31 октября презентовали одноименное видео — первый российский клип, снятый в невесомости, на Международной космической станции. «Звезды» — совместный проект с космонавтом «Роскосмоса» Сергеем Корсаковым. В клипе он выступил сразу в нескольких ролях. Сергей на борту МКС записал вокал, сыграл на электрогитаре и снял невероятно красивые видео на борту станции.

«Самое лучшее, что только может случиться с артистом, — это любовь публики. Момент, когда ты понимаешь, что тебя слушает не группа приятелей, а вся страна и даже больше, — это настоящий подарок судьбы и результат работы множества людей, конечно. Кто-то идет к признанию годами, а кто-то внезапно «выстреливает» с хитом. Я думаю, примерно так же это работает во всех других сферах. И в любом случае уровень, которого ты однажды достиг, нужно поддерживать, постоянно развиваться, чтобы быть интересным для людей. Для этого все мы здесь, чтобы общаться, обмениваться знаниями, опытом и делиться вдохновением», — отметил Владимир Кристовский.

Выступления спикеров просветительского марафона будут транслироваться в прямом эфире на сайте https://marathon.znanierussia.ru, в группе российского общества «Знание» «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от «Сбера».

Трехдневная программа объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего, ведь сегодня, когда Россия стремительно меняется, ее будущее зависит от действий каждого из нас. Марафон пройдет на пяти площадках — в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.