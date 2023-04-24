Ребенок выпал из окна жилого дома в Псковской области

Ребенок 2021 года рождения пострадал при падении из окна жилого дома в Псковской области. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на управление МВД региона.

Инцидент произошел 23 апреля в деревне Борисовичи. Мальчик упал из окна дома на улице Михайловской с высоты третьего этажа. Ребенка госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка.

В Москве двухлетняя девочка выпала из окна на девятом этаже дома в 3-м Митинском переулке. Ребенок получил ушиб головного мозга, перелом левого бедра, травматический шок и другие раны. Пострадавшую госпитализировали.