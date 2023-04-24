Руку пекаря затянуло в тестомес в Нижнем Тагиле

У работницы пекарни на «Тагилстрое» в Нижнем Тагиле затянуло руку в машину, которая месит тесто. Ей понадобилась помощь, сообщили в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 24 апреля.

Инцидент произошел накануне вечером. В спасательную службу поступил звонок с просьбой о помощи от диспетчера скорой. Специалисты незамедлительно выехали на место происшествия, пишет ИА «Ура.ру».

Руку женщины удалось освободить. Для этого спасатели разобрали тестомесильную машину и развели валки. Пострадавшую передали медикам, отмечает «Тагилсити.ру».

Ранее в апреле сообщалось, что пять человек пострадали во время ремонтных работ в порту на Сахалине. Инцидент произошел в Корсаковском порту, когда сотрудники работали с газосварочным оборудованием.