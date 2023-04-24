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Стали известны детали убийства новорожденного в поезде в Москве

ГСУ СК: женщина родила ребенка в электропоезде в Москве и убила его
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Фото: прокуратура Москвы
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В Москве 24 апреля следователи устанавливают маршрут передвижения женщины, которая подозревается в убийстве новорожденного.

«Предварительно установлено, что женщина родила в санитарном узле электропоезда мальчика, после чего совершила его убийство», — сказано в сообщении столичного главка СК в Telegram-канале.

Убитого ребенка нашли в районе шоссе Фрезер на станции Андроновка (Казанское направление) ранее в этот день. На его теле были множественные ножевые ранения, а во рту — сверток бумаги.

По факту случившегося проверку проводит Лефортовский межрайонный следственный отдел следственного управления по ЮВАО. На данный момент следователи и криминалисты выясняют детали случившегося.

Возбуждено уголовное дело в отношении матери мальчика по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

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