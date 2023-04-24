Житель Сыктывкара лишился 7,6 млн рублей из-за мошенников

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 65-летнего пенсионера. Мужчина лишился свыше 7,6 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником торговой интернет-площадки. Собеседник предложил пенсионеру получить дополнительный заработок за счет инвестирования в акции. Житель Сыктывкара завел личный кабинет на онлайн-платформе и в течение месяца осуществлял переводы. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Для участия в «проекте» мужчина оформил кредиты в пяти банках. Пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, когда не смог вывести денежные средства на собственные счета.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Магадане полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 30-летнего мужчины. Ущерб составил больше 7,6 млн рублей.