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Финская горно-технологическая компания Metso Outotec прекратила деятельность в РФ

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Фото: twitter.com
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Финская горно-технологическая компания Metso Outotec прекратила деятельность в России. Об этом сообщается 24 апреля на сайте предприятия.

«Metso Outotec не получала новых заказов из России <…> с февраля 2022 года. Чтобы ускорить расторжение контрактов, заключенных до <военной операции>, компания начала переговоры со своими не подпадающими под санкции клиентами о сворачивании открытых контрактов. Этот процесс сворачивания был завершен в I квартале 2023 года, и с тех пор Metso Outotec прекратила сотрудничество с Россией», — говорится в пресс-релизе.

Для покрытия расходов на процесс свертывания компания зарегистрировала единовременный платеж в размере €150 млн во II квартале 2022 года.

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В октябре 2022 года Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщил, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявивили об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года потеряли уже от $200–240 млрд. О наибольших потерях в стоимостном выражении отчитывается бизнес из США, Великобритании и Германии, отметили в ЦСР.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса.

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