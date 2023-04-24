Особый противопожарный режим введут в Карелии в мае

В министерстве природных ресурсов и экологии Карелии подписали приказ, утверждающий сроки действия особого противопожарного режима. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на правительство региона.

Режим начнет действовать в южных и центральных районах республики с 1 мая. С 15 мая режим введут в Муезерском, Калевальском, Кемском, Беломорском, Лоухском районах, а также в Костомукше.

В правительстве уточнили, что на территории Карелии будет вестись наземное и авиапатрулирование. Спасатели перейдут в режим повышенной готовности.

В Московской области до 30 апреля ограничили посещение лесов в связи с осложнением пожароопасной обстановки. В регионе установился высокий класс пожарной опасности.