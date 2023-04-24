В Москве проведут молодежный интенсив «Твой старт в туризме»

В Москве началась регистрация участников на молодежную программу «Твой старт в туризме». Она пройдет в формате интенсива, в рамках которого эксперты расскажут об особенностях профессий в туристической отрасли, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Заявки принимаются до 23 мая. К участию приглашают студентов профильных вузов и колледжей.

«Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы», — отметила Сергунина.

Программа состоит из двух блоков. На первом этапе эксперты расскажут о различных направлениях в индустрии путешествий и гостеприимства и о необходимых для работы навыках. Затем можно будет выбрать специализацию: «Отельный бизнес», «Туроператорская деятельность», «MICE-сегмент» (организация и проведение корпоративных мероприятий), «Экскурсионная работа», «Собственный бизнес». В общей сложности запланировано более 30 вебинаров и 10 экскурсий.



Всего курс рассчитан на пять-шесть месяцев. Первый поток стартует в конце мая, стажировки запланированы на осень.