Близкая к норме температура воздуха ожидается в мае в Татарстане

Гидрометцентр Республики Татарстан дал погодный прогноз на май 2023 года. Температура воздуха будет близка к климатической норме.

По данным ИА «Татар-информ», средний показатель для республики в последний месяц весны составляет +13,6 градуса. Синоптики прогнозируют до 41 мм осадков, что соответствует месячной норме.

Синоптики напомнили, что в первой декаде мая 2022 года температура воздуха была на 4 градуса ниже климатической нормы. В 2021 году в регионе наблюдалась аномальная жара, был побит рекорд температуры 120-летней давности, отмечает InKazan.ru.

До конца апреля в Татарстане ожидается высокая температура воздуха. Она превысит климатическую норму на 4 градуса. Ожидается потепление до 24 градусов.