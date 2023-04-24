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Казахстан не будет проводить военный парад 9 мая

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Проведение военного парада в Казахстане 9 мая не планируется. Об этом 24 апреля сообщило министерство обороны республики.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — сообщило ведомство «РИА Новости».

Министерство обороны взамен планирует провести другие военно-патриотические мероприятия с чествованием военнослужащих.

В 2022 году военный парад в Казахстане также не проводился в связи с экономией средств, а в 2020–2021 годах — из-за ситуации с коронавирусом.

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10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что решения о проведении или отмене парадов в День Победы остаются прерогативой властей регионов. Парад в Москве, заверил представитель Кремля, готовится и состоится.

22 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади в Москве, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тыс. человек, 125 единиц вооружения и техники. По его данным, всего в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тыс. человек, около 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники.

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