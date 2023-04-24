Росгвардия обнаружила около 400 снарядов и мин в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардейцы за сутки обнаружили в Херсонской и Запорожской областях около 400 мин и снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили 24 апреля в пресс-службе ведомства.

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии <...> в Херсонской и Запорожской областях <...> нашли и изъяли более 400 снарядов и минометных мин, свыше 800 патронов», — рассказали ТАСС в Росгвардии.

Кроме того, в тайнике находилось почти 200 взрывателей.

Также в схроне росгвардейцы обнаружили иностранное вооружение: выстрелы для противотанковых комплексов, противотанковые гранатометы и американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 Harm.

20 апреля в Запорожской области нашли более 35 кг взрывчатки в замаскированном схроне.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.