Украина вырывает страницы из собственной истории, ни к чему хорошему это не приведет. Об этом 24 апреля «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Таким образом он прокомментировал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон, который запрещает давать географическим объектам названия, связанные с РФ. Также запрет распространяется на названия, связанные с российскими деятелями, которые «совершали военную агрессию против Украины и других государств» или «преследовали диссидентов за критику тоталитарного советского и российского режима».

По словам политолога, закон, подписанный Зеленским, — это тот случай, когда Украина целится в Россию, но попадает сама в себя. Он отметил, что имперская политика, которая запрещена на Украине, проводилась в том числе выходцами из украинских земель.

«Так, в частности, в конце XVIII века внешней политикой Российской империи руководил Александр Безбородко — выходец из казацкой старшины. А Советским государством, как мы помним, руководил уроженец Днепропетровска Леонид Брежнев. Таким образом, киевские власти вырывают страницы из своей же собственной истории, и ни к чему хорошему это не приведет, поскольку, не зная подлинной истории своей страны, невозможно движение вперед», — заключил Аверьянов.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.