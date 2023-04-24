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Врач призвала дачников привиться от столбняка перед началом летнего сезона

Эпидемиолог Большакова призвала дачников вакцинироваться от столбняка, если они не прививались 10 лет
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Перед началом дачного сезона стоит привиться от столбняка людям, которые не вакцинировались от заболевания в течение последних 10 лет. Об этом рассказала заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Людмила Большакова в понедельник, 24 апреля.

«Вакцинация — это единственная мера защиты от столбняка. Прививку необходимо делать всем взрослым раз в 10 лет, особенно людям из групп риска», — сказала «РИА Новости» Большакова.

Она добавила, что риску заразиться особенно подвержены дачники и сельскохозяйственные работники. Специалист отметила, что для прививки обычно применяется бивалентная вакцина, которая защищает одновременно от столбняка и дифтерии.

Врач указала на то, что столбняк является инфекционным заболеванием, поражающим нервную систему и обладающим высокой летальностью.

«Заражение происходит при попадании возбудителя в кровь, поскольку столбнячная палочка начинает вырабатывать опасный токсин только в бескислородных условиях. Иногда для заражения достаточно ссадины или царапины. Особую опасность представляют глубокие раны», — сказала Большакова, добавив, что возбудитель столбняка наиболее часто встречается в почве или на загрязненных землей предметах.

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20 апреля врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал о первых симптомах столбняка. Он отметил, что они появляются не сразу: с момента пореза до развития первых проявлений может пройти до трех недель. Заболевание может сопровождаться повторяющимися болезненными спазмами во всем теле, которые длятся несколько минут. Шея и спина при этом могут выгибаться, мышцы ног — сокращаться, руки — прижиматься к туловищу, а кулаки — сжиматься.

Кроме того, как отметил врач, из-за спазмов мышц шеи и живота может быть трудно дышать. Из-за спазмов челюсти — сложно или невозможно открыть рот. Проявления столбняка могут возникать или усиливаться в ответ на прикосновение, дуновение ветра, яркий свет или громкий звук.

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