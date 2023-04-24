В России ужесточают идентификацию клиентов при онлайн-займах

В понедельник, 24 апреля, в России вступают в силу обновленные базовые стандарты, утвержденные Центробанком, для микрофинансовых организаций (МФО).

Основные изменения касаются правил проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах займов. Эта мера направлена на противодействие мошенничеству и касается случаев, когда аферисты берут займы на других лиц, используя их данные.

До настоящего времени для получения денег дистанционно во многих МФО достаточно было предъявить копию паспорта и номер телефона. Теперь же организациям необходимо будет провести минимум три из десяти мероприятий, указанных в обновленных стандартах.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ, МФО нужно будет убедиться в действительности паспорта клиента, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники, использует указанные в заявлении счет и номер телефона.

«Ранее единых правил по проверке данных, предоставленных клиентом, у МФО не было. Однако многие крупные компании уже использовали предусмотренные стандартом способы проверки. Задача новой редакции стандарта — привести остальные компании к адекватному уровню защиты», — сообщили в Центробанке.

В пресс-службе ЦБ отметили также, что с 1 апреля текущего года МФО должны формировать повышенные резервы по займам, которые получены на третье лицо.

Эти две меры в совокупности позволят предотвратить мошенничество при получении займов с использованием чужих персональных данных, уверены в Центробанке.

Ранее в понедельник руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева указала на то, что оформление займов в МФО без согласия гражданина в последнее время стало серьезной проблемой. Слабым местом выдачи займов эксперт считает именно упрощенную идентификацию клиентов при онлайн-выдачах.

По ее словам, проблема стоит так остро, поскольку МФО переводят средства по номеру банковской карты и, по сути, не имеют возможности установить получателя. Имея паспортные данные или копию паспорта жертв, злоумышленники оформляют на их имя многочисленные займы, отметила эксперт.

До этого, 21 апреля, было опубликовано исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру», согласно которому более половины (52%) опрошенных заемщиков в России не проверяют законность кредитной организации. При этом 11% респондентов признались, что не смотрели лицензию ранее, пока не пострадали от действий нелегальных кредиторов. В то же время 39% опрошенных рассказали, что всегда проверяют потенциального кредитора. 28% из них проверяют лицензию кредитной организации на сайте Центробанка (ЦБ), а остальные 11% только читают отзывы в Сети.

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак уточнил, что в настоящее время большинство клиентов микрофинансовых организаций (МФО) берут займы онлайн. Он привел сведения Центробанка, согласно которым за 2022 год портфель займов, выданных МФО онлайн, вырос на 53%. Баджурак подчеркнул, что именно в интернете происходит наиболее активный рост числа нелегальных финансовых организаций.