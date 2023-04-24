В Подмосковье в лесополосе нашли упавший беспилотник со взрывчаткой
В Подмосковье в понедельник, 24 апреля, упал беспилотник.
Дрон, по данным «Известий», обнаружили в лесополосе на территории садового некоммерческого товарищества «Заря» в Богородском округе.
Беспилотник длиной 3 м. БПЛА был разломлен пополам, а вокруг него лежали пластиковые пакеты с желтым порошком.
Упавший дрон — это UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке, добавляет «Газета.Ru».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ФСБ.
21 апреля беспилотный летательный аппарат упал на территории жилого дома в городе Клинцы Брянской области. Пострадавших не было.