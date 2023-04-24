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Число погибших в ДТП на Киевском шоссе в Москве увеличилось до двух

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Фото: прокуратура Москвы
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Число погибших в ДТП на Киевском шоссе в Москве увеличилось до двух человек. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Как уточнили в ГИБДД, второй мужчина скончался в реанимации.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

ДТП произошло 23 апреля на 41-м км автодороги. По данным «Известий», столкнулись шесть автомобилей. Изначально в ДТП оказались три автомобиля. После аварии два водителя вышли на проезжую часть для осмотра повреждений, уточняет агентство городских новостей «Москва». В этот момент на них совершил наезд водитель автомобиля «Хонда», после чего с транспортным средством столкнулись еще два автомобиля, отмечает телеканал «Звезда». На место ДТП прибыл вертолет санитарной авиации, пишет REGNUM.

Один мужчина скончался на месте от полученных травм, второго госпитализировали, уточняет «Ридус». Впоследствии он умер. Как отмечает телеканал «360», врачи диагностировали у него пневмоторакс, ушиб грудной клетки и перелом ребер. Кроме того, по данным телеканала, пострадал еще один человек, однако после осмотра врачей он отказался от госпитализации.

Из-за аварии движение в сторону области было затруднено, пишет сайт kp.ru.

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