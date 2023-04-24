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ВСУ выпустили 88 снарядов по Херсонской области за сутки

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 88 снарядов по Херсонской области за прошедшие сутки. Об этом 24 апреля сообщили «Известиям» в экстренных службах.

По словам источника, днем было выпущено из ствольной артиллерии 11 снарядов по Голой Пристани, шесть — по Песчановке, 11 — по Алешкам, пять — по Подлесному, три — по Корсунке, пять — по Великой Кардашинке и восемь по Кардашинке. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

Также ночью было выпущено из ствольной артиллерии 39 снарядов по Новой Каховке, Каховке и Кардашинке.

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Ранее, 23 апреля, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения о высадке ВСУ на левом берегу Днепра. Он отметил, что могут наблюдаться отдельные случаи высадки украинских диверсионно-разведывательных групп. Однако, по его словам, они успевают только «сделать селфи, перед тем как будут накрыты огнем артиллерией или сброшены в воду».

Ранее, 18 апреля, наводчик-оператор танка с позывным Атлас рассказал корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой о попытках ВСУ форсировать Днепр. По его словам, подобные вылазки диверсионные группы противника делают в основном на катерах, однако они, как правило, безуспешны и перебраться на левый берег не удается.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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