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Токио заявил протест из-за признания японской НПО нежелательной в РФ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Токио заявил протест Москве после того, как Генпрокуратура России признала нежелательной организацию НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи», заявил 24 апреля генсекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в японской столице.

Он отметил, что данная НПО была организацией бывших жителей Южных Курил и их потомков, которая выступала за подписание мирного договора между Россией и Японией.

По словам Мацуно, пожилые бывшие жители островов «мечтают, чтобы хотя бы на один день раньше была решена территориальная проблема».

«24 апреля <...> было сделано представление российской стороне и заявлен протест, так как это (объявление НПО нежелательной. — Ред.) является неприемлемым»,— добавил генсекретарь правительства.

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21 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной в Российской Федерации деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи».

Согласно материалам, деятельность японской НПО направлена на нарушение территориальной целостности России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

В марте 2022-го Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору. Соответствующее решение было принято ввиду недружественных действий Японии по отношению к России.

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