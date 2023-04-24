Суд взыскал с Бузовой 70 тыс. долга за коммунальные платежи

Мировой судебный участок города Москвы взыскал с певицы Ольги Бузовой 70 тыс. рублей долга за жилую площадь, коммунальные платежи и электроэнергию. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Никулинского суда.

«Вынесен судебный приказ о взыскании с Бузовой О.И. 70113,91 долга», — говорится в сообщении.

Иск подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы.

При этом за последние месяцы на певицу и музыкальный лейбл «Арчер Мьюзик Продакшнс» был подан еще один иск. Так, судебное требование было подано от алкогольной компании Global Wine Distribution. Ранее они сотрудничали с Бузовой в рамках создания ее линейки игристых напитков Buzwine. Исковое заявление было зарегистрировано о взыскании убытков более чем на $1 млн.

Отмечается, что истец заключил лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine. Вместе с тем 3 апреля Бузова уведомила компанию, что отзывает согласие на использование своего изображения и имени на винных бутылках. В связи с этим компания заявила о своем праве потребовать возмещения причиненных убытков, поскольку истец был вынужден утилизировать всю имеющуюся у него продукцию.