В России упали продажи ноутбуков

Продажи ноутбуков в Российской Федерации за первые три месяца 2023 года упали на 20%, а в натуральном выражении — до 812 тыс. устройств. Об этом в понедельник, 24 апреля, пишет газета «Коммерсантъ».

В Holodilnik.ru изданию сообщили, что больше всего снизились продажи ноутбуков у ушедших брендов: HP (на 74%), Acer (на 62%), Asus (на 67%). Кроме того, меньше устройств стали покупать у Dell (на 75%) и Apple (на 34%).

В свою очередь наибольший рост продаж продемонстрировали китайские гаджеты: Haier (на 23%), ThundeRobot (свыше 100%), Chuwi (более 100%) и тайваньский Gigabyte (на 42%).

В начале марта сообщалось, что на складах в России наблюдается существенный профицит крупной бытовой техники, причиной назван ажиотаж на нее в 2022 году. Однако спрос на нее в России уже упал.