Диетолог перечислила противопоказания для употребления мяса

Диетолог Ирина Писарева перечислила категории людей, которым не стоит употреблять мясо.

В беседе с Pravda.Ru 23 апреля специалист отметила, что от употребления мяса лучше отказаться людям с нарушением обмена веществ, поскольку в мясных продуктах содержится много белка. Также лучше не употреблять этот продукт людям с нарушениями почечной системы. Диетолог объяснила, что могут возникнуть проблемы с выведением мочевой кислоты, если почки не работают должным образом.

Также мясо опасно для людей с высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Людям из перечисленных категорий диетолог посоветовала избегать жирного мяса и вместо этого включать в рацион нежирную говядину или птицу. Корректировать диету, подчеркнула Писарева, стоит только после консультации с врачом.

21 апреля врач-гастроэнтеролог, д.м.н. Владимир Неронов в беседе с РИАМО рассказал, что для здорового человека суточная норма шашлыка составляет 200 г. По его словам, желательно использовать умеренно жирное мясо и лучше, если это будут телятина, нежирная баранина или индейка. Он добавил, что полезнее будет тот шашлык, который приготовлен на углях, а не на открытом огне (тандыр, барбекю), пишет RT. Также Неронов призвал следить, чтобы мясо не подгорало до черных краев.

20 апреля врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Москвой 24» рассказала, что шашлык нежелательно запивать сладким алкоголем и молочными коктейлями. Кроме того, лучше не есть шашлык с хлебом и майонезом, поскольку это только удлинит пищеварительный процесс. Лучше всего такое мясо есть с достаточным количеством зелени и овощей, отмечает телеканал «360».

17 апреля гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала шашлык из курицы самым полезным. По ее словам, мясо курицы является самым щадящим для организма. Для подготовки маринада она посоветовала использовать лук, специи и минеральную воду. Этого достаточно для приготовления шашлыка из курицы на мангале или гриле.

8 апреля врач-невролог Елена Мирошник заявила Life.ru, что красное мясо и жирная рыба улучшают работу мозга, память и концентрацию. В частности, для улучшения когнитивной функции подойдут рыба жирных сортов, орехи, семена льна, в которых содержатся омега-3 кислоты, а также оливковое или кокосовое масло.

В марте гастроэнтеролог Екатерина Есакова рассказала «Газета.Ru», что частое употребление в пищу говядины, свинины и баранины может повышать уровень холестерина и артериального давления. Врач призвала ограничить употребление в пищу мяса людям, для которых существует риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкозаболеваний кишечника, пишет НСН.