Умер бывший глава Федерации лыжных гонок России Акентьев

Почетный вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) и экс-глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев умер на 82-м году жизни. Об этом 24 апреля сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«Да, вчера вечером скончался. <...> Сообщила дочь», — сказала Вяльбе ТАСС.

Она добавила, что причина смерти ей неизвестна.

Акентьев семь раз становился чемпионом СССР, пять раз завоевывал серебряные медали и один раз бронзовую. В 1967 году он стал победителем Холменколленских игр. После завершения карьеры стал тренером.

В 1979 году Акентьева избрали вице-президентом FIS, покинул он эту должность только через 26 лет. С 1996 по 2004 год занимал пост президента Федерации лыжных гонок России.