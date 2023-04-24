Россиянка Потапова поднялась на две позиции в чемпионской гонке WTA
Россиянка Анастасия Потапова поднялась с 19-й на 17-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия рейтинга представлена на сайте организации в понедельник, 24 апреля.
На минувшей неделе Потапова дошла до полуфинала турнира в немецком Штутгарте и уступила Арине Соболенко из Белоруссии.
Очки в чемпионской гонке начисляются по аналогии с общим рейтингом WTA, однако обнуляются с началом каждого года.
Возглавляет список чемпионской гонки WTA Соболенко. В топ-10 россиянок нет.
Накануне россиянин Даниил Медведев поднялся на третью строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.