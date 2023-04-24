Пять человек пострадали во время ремонтных работ в порту на Сахалине

Во время ремонта в порту на Сахалине пострадали пять человек. Об этом 24 апреля сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Корсаковском порту, когда сотрудники работали с газосварочным оборудованием. Какие именно травмы они получили, не уточняется.

Двум людям оказана помощь на месте, решается вопрос об их дальнейшем лечении. Аварийно-спасательные работы по извлечению еще трех граждан продолжаются.



«Поручил Государственной инспекции по труду в Сахалинской области разобраться в причинах несчастного случая на производстве и подготовить детальный доклад о случившемся. Также на место происшествия выехали представители министерства транспорта Сахалинской области и надзорных органов. Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших», — подытожил Лимаренко.

В Омске 20 марта было возбуждено уголовное дело после несчастного случая на производстве. Инцидент произошел 8 марта в депо на 2-й Солнечной улице: во время ремонта контактной сети электромонтер упал с высоты 5 м с площадки автоподъемника после обрыва провода. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных черепно-мозговых травм мужчина умер.