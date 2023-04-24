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В Москве рассказали о популярности сервиса «Вывоз ненужных вещей» среди горожан

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В Москве с момента запуска сервиса «Вывоз ненужных вещей» утилизировали свыше 1 тыс. т крупногабаритных предметов. Об этом 23 апреля сообщается на сайте мэрии столицы.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, сначала там принимали только бытовую технику, автомобили и ванны, однако около полугода назад было принято решение расширить возможности сервиса. Так, москвичи получили возможность сдать ненужную мебель и оконные рамы, отмечает агентство городских новостей «Москва». Также можно отправить на утилизацию электронику до 150 кг, макулатуру, металлические изделия, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам чиновника, большинство предметов вывозится бесплатно, уточняет НСН. Все предметы отправляют или на переработку, или на утилизацию, сообщает РИАМО.

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Как отмечает телеканал «360», сервис по вывозу ненужных вещей запустили в октябре 2021 года. В одну заявку можно включить несколько предметов.

Как напоминает сайт aif.ru, с 1 марта 2022 года в России действует запрет на выброс в мусор бытовой техники, компьютерного и электронного оборудования. Граждане смогут сдавать отходы электронного оборудования в пункты сбора, магазины для переработки или мусорным операторам.

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