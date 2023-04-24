Назван процент продаваемых по промоакциям товаров в сетевой рознице

Большую часть товаров в сетевой рознице (80%) продают с дисконтом, то есть по промоакциям. Об этом сказано в презентации Media Instinct group, с которой ознакомились «Известия».

При этом ритейлеры не заставляют производителей участвовать в акциях, изготовители сами присылают в компании предложение по цене с промо на продукт, подчеркивают в ней. Таким образом предприятия конкурируют между собой: такой подход позволяет продать больший объем. От себя торговые сети также дают дисконт.

Действительно, большинство товаров сегодня продается по промоакциям, сказал «Известиям» зампред правления ассоциации производителей «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. На фоне санкционного давления и малорастущих доходов промо стало эффективным инструментом поддержания объемов продаж. Производители и сети вынуждены прибегать к нему для того, чтобы предложить потребителям максимально выгодную цену, пояснил эксперт.

Сетевой ритейл использует все инструменты для того, чтобы поддержать спрос на фоне сберегательной стратегии потребителей, напомнил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Бережливость потребителей стала устойчивым трендом, для 89% из них главным критерием при выборе товара стала цена, а в 75% случаев люди принимают решение в зависимости от размера скидки.

«Торговые сети учитывают финансовые возможности всех категорий покупателей», — подчеркнул эксперт.

По его данным, в крупных торговых сетях доля промо с учетом праздничных периодов не превышает половины продаж. При этом на тысячи популярных товаров действуют регулярные промоакции, ритейлеры также дают кешбек в рамках программ лояльности.

У людей максимально популярны такие товары со скидками, как бытовая химия, корма для домашних животных, снеки, колбасные изделия, подгузники, шоколад, кофе, а также смартфоны, телевизоры, товары для дома и кухни, сезонные бытовые приборы.

В сложившейся ситуации промоакции позволяют торговым сетям увеличивать продажи за счет роста трафика, согласна с коллегами глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. Когда решающим фактором становится цена, больше потребителей будут выбирать сеть с лучшим предложением, заметила она. Плюс таким образом торговые сети стремятся минимизировать потери: утилизация сопряжена с дополнительными затратами, поэтому скидка может распространяться на товары с истекающим сроком годности.

В начале апреля глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева рассказала, что современные моллы превращаются из простой площадки для арендаторов в событийные центры и место городских коммуникаций с комфортной средой.

Сегодня в ТЦ появляются образовательные и культурно-выставочные пространства, сказал руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов.

В марте стало известно, что универмаги российских дизайнеров активно занимают магазины, которые раньше арендовали ушедшие из России Zara, Bershka, Adidas и другие. Об этом «Известиям» рассказал президент Magic Group, создатель концепции Slava Александр Перемятов.