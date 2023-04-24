Врио главы Красноярского края Котюков отправил правительство региона в отставку

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку правительство региона. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля, из распоряжения, опубликованного на официальном портале Красноярского края.

«В соответствии со ст. 88, 90, 101 Устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А.В. Усса досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — говорится в документе.

Распоряжение было сформировано после того, как председатель правительства региона Юрий Лапшин подал заявление об отставке, Котюков его принял. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщила пресс-служба губернатора.

20 апреля Усс заявил о своей отставке с поста главы региона. Он сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече предложил ему продолжить работу на федеральном уровне. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Усс может получить должность в Совете Федерации.

В тот же день Путин провел встречу по видеосвязи с замминистра финансов Михаилом Котюковым и подписал указ о его назначении исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Замминистра финансов поблагодарил российского лидера за доверие и принял предложение.

21 апреля политолог, доктор политологических наук Андрей Манойло в беседе с «Известиями» прокомментировал назначение замминистра финансов Михаила Котюкова на должность главы Красноярского края. По мнению эксперта, данное назначение — исключительно правильное с точки зрения целесообразности кадровое решение, так как Котюков — «опытный чиновник, имеющий опыт руководства большими коллективами и сложными структурами».