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Певица Юта выступила для военнослужащих в госпитале Североморска

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Фото: скриншот
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Заслуженная артистка России певица Юта (Анна Осипова) выступила в военно-клиническом госпитале Североморска перед военнослужащими, в числе которых были участники специальной военной операции (СВО) на Украине. Кадры с концерта показало Минобороны РФ в понедельник, 24 апреля.

Юта исполнила известные широкой публике песни, пообщалась со зрителями и сфотографировалась с ними на память. Она поблагодарила всех военнослужащих за мужество и отвагу и пожелала им скорейшего выздоровления.

«Меня зовут Аня, я — многодетная мать, у меня трое детей, не замужем. Если что, женихи в зале есть?» — пошутила певица в начале своего выступления.

Концерт в госпитале Североморска — начало музыкального тура «Za жизнь», в ходе которого Юта планирует посетить и другие военно-медицинские учреждения, где проходят лечение участники спецоперации.

«Судьба России решается в Донбассе»
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Ранее, 17 марта, стало известно, что в Донецкую Народную Республику прибыл рэпер Рич (настоящее имя — Ричард Семашков). Он исполнил для российских военных свои песни, в том числе трек «Грязная работа», посвященный СВО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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