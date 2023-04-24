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Более 170 тыс. москвичей выбрали лучшее оформление новых станций БКЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Более 170 тыс. жителей Москвы проголосовали за лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии в воскресенье, 23 апреля.

Опрос проходил на платформе «Активный гражданин». По его результатам первое место досталось станции «Марьина Роща», которую выбрал 21% опрошенных. На втором месте оказалась станция «Рижская»: за нее проголосовали 19% респондентов. Третье место досталось станции «Нагатинский Затон», украшенной мозаикой с рыбами, пишет сайт kp.ru.

«Большая кольцевая линия за время работы уже доказала свое удобство: у миллионов пассажиров появились новые быстрые маршруты и возможность сэкономить время на поездке», — приводил слова мэра столицы Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Чиновник подчеркнул, что станции радуют пассажиров не только удобством, но и своей красотой, сообщает «Москва 24».

Вернуть под землю: БКЛ свяжут с радиальными линиями метро дополнительными переходами
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В настоящее время метро столицы начали готовить к летнему сезону — мыть фасады, вестибюли, эскалаторы и турникеты. Генеральная уборка проводится на всех станциях, отмечает телеканал «360».

14 апреля сообщалось, что до конца 2023 года в Москве достроят три новые станции метро. Речь идет о станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. После окончания строительства протяженность этой ветки удвоится.

Ранее в апреле сайт aif.ru сообщал, что в столице завершилось благоустройство территорий возле станций «Каширская», «Варшавская», «Сокольники» и «Печатники» БКЛ метро. На пешеходных переходах появились опоры контрастного освещения, а воздушные кабельные линии убрали под землю.

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