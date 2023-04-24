СК начал проверку по факту гибели туриста в горах Бурятии

В Окинском районе Бурятии Следственный комитет республики проводит доследственную проверку по факту гибели 64-летнего мужчины на горе Мунку-Сардык Восточных Саян. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что днем ранее на высоте около 2,6 км по маршруту восхождения на вершину Мунку-Сардык обнаружили тело туриста, совершавшего поход в горы. Предполагается, что мужчина с приятелем совершал восхождение самостоятельно. Преодолев большую часть маршрута, мужчина внезапно упал и вскоре скончался. Его тело со склона эвакуировали сотрудники поисково-спасательной службы.

Сейчас проводится судебная медэкспертиза. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни сердца, которое на фоне высотной гипоксии не выдержало нагрузки. Детали случившегося устанавливаются.

2 февраля лыжник из Ростова-на-Дону погиб на горе Эльбрус, сорвавшись в пропасть. Сообщалось, что спасатели нашли мужчину живым, но с травмой спины. Он был передан врачам, но от полученных травм скончался.