Более миллиона цветов украсят ВДНХ в Москве этой весной

В Москве на ВДНХ этой весной распустится более 1 млн цветов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии в воскресенье, 23 апреля.

Специалисты высадили на территории выставки более 60 видов луковичных растений. Уже сейчас ВДНХ украшают более 500 тыс. тюльпанов, нарциссов и крокусов, а также мускари и разные виды сцилл, пишет РИАМО. Эти цветы высадили еще прошлой осенью.

Так, на Центральной аллее распустились фиолетовые крокусы, ботанические тюльпаны и белые сциллы. Первыми зацвели цветы, высаженные зимой. Осенью специалисты по благоустройству высадили более полумиллиона луковиц 48 сортов, отмечает телеканал «360».

В конце апреля и начале мая распустятся малиновые и белые тюльпаны, а также махровые тюльпаны желтого, желто-оранжевого, розового и белого цветов.

Также цветы украсят композицию «Большая картина полей», которую называют «полями Кандинского» в честь художника, чьи полотна она напоминает. Расположена композиция в зоне ландшафтного парка «Природа культивируемая». Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в зоне «Природа дикая» рядом с экотропой сохранены и высажены тюльпаны, которые радовали гостей в прошлом году.

Цветы на выставке занимают порядка 66 тыс. кв. м, пишет «Москва 24». Более 17 тыс. кв. м из них приходится на луковичные растения, пишет сайт kp.ru.

18 апреля в мэрии Москвы сообщили, что на ВДНХ в 2023 году завершат реставрацию и строительство более 10 павильонов.

Специалисты с 2014 года активно реставрируют выставочный комплекс, сохраняя его первоначальный вид и создавая современное пространство.