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Белый дом признался в отсутствии плана эвакуации застрявших в Судане 16 тыс. американцев
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Белый дом признался в отсутствии плана эвакуации застрявших в Судане 16 тыс. американцев

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Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhni
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Белый дом не планирует в ближайшее время эвакуировать американцев из Судана, но будет помогать «по мере возможности». По оценкам посольства США, в Судане зарегистрировано 16 тыс. американцев, сообщил 23 апреля Fox News.

Белый дом заявил, что у правительства нет оперативных планов по скоординированной эвакуации американских граждан, оказавшихся в ловушке раздираемого войной Судана. В пресс-релизе президент Джо Байден указал, что он регулярно получает отчеты от своей команды о предпринимаемых усилиях.

«Я регулярно получаю отчеты от моей команды об их текущей работе по оказанию помощи американцам в Судане, насколько это возможно. Мы также тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами в рамках этих усилий», — сказано в выпущенном вечером в субботу, 22 апреля, релизе.

Также в этот день посольство выпустило предупреждение, что «из-за неопределенной ситуации с безопасностью в Хартуме и закрытия аэропорта в настоящее время небезопасно проводить эвакуацию граждан США, координируемую правительством».

«Если эвакуация граждан США станет необходимой, это объявление будет обнародовано Travel Alert и Travel Advisory», — добавили в посольстве.

Госсекретарь Энтони Блинкен поддержал Байдена, заявив в пресс-релизе, что правительство США «продолжит оказывать помощь американцам» и «координировать действия» с союзниками.

В пресс-релизе минобороны, опубликованном в воскресенье утром, помощник министра обороны по специальным операциям и ведению войны низкой интенсивности Кристофер Майер поделился дальнейшими перспективами для американских граждан, которые находятся в Судане и хотят уехать.

«Один из таких способов заключается в том, чтобы сделать сухопутные маршруты из Судана потенциально более жизнеспособными. Министерство обороны рассматривает действия, которые могут включать использование средств разведки, наблюдения и рекогносцировки, чтобы иметь возможность наблюдать за маршрутами и обнаруживать угрозы», — сказано в сообщении.

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22 апреля президент США сообщил, что американские военные эвакуировали своих дипломатов с территории Судана. Также Байден объявил о временной приостановке работы посольства в Хартуме.

23 апреля Bild сообщила, что самолет ВВС Германии эвакуировал из Судана 100 граждан страны. Борт приземлился в Иордании несколько часов назад. По информации газеты, всего планируется вывезти из Судана 350 немцев.

Своих граждан также эвакуируют и другие государства. Так, Египет уже вывез 436 человек. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном в Twitter-аккаунте ведомства. До этого были эвакуированы 100 французов.

Посол РФ в Хартуме Андрей Черновол 22 апреля объявил, что российская сторона готова к эвакуации из Судана. 23 апреля он сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме россияне эвакуированы в посольство РФ.

Черновол добавил, что все возможные маршруты вывоза людей прорабатываются, но пока только в теории. Он пояснил: несмотря на заверения обеих противоборствующих сторон оказывать содействие в эвакуации, существуют объективные сложности, которые пока не позволяют выехать.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

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