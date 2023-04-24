В Иркутской области пожарные спасли 19 детей из горящего дома

В ночь на 24 апреля в поселке Молодежный Иркутской области пожарные эвакуировали из горящего дома 19 детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Возгорание произошло на втором этаже здания на улице Приморская. Хозяин горящей квартиры эвакуировался, однако оставил открытой дверь, из-за чего весь подъезд заполнился плотным дымом. Жители дома с балконов просили помощи, так как путь для эвакуации был отрезан.

По лестничным маршам и пожарным лестницам звенья газодымозащитной службы в общей сложности спасли 47 жильцов.

«В течение получаса открытый огонь был потушен на площади 40 кв. м. Повреждена квартира. Пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки», — говорится в сообщении ведомства.

23 апреля в результате пожара в жилом доме в Твери погибли три человека. Сейчас следователи организовали доследственную проверку — силовики осматривают место происшествия, опрашивают соседей.