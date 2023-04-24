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Врач рассказал о риске инсульта и почечной недостаточности при низком давлении

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Томас Тхайцук
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Хроническое пониженное давление — гипотония — опасно тем, что может привести к хронической усталости, высокой утомляемости и слабости, а также стать причиной повышенного риска развития инсульта и почечной недостаточности, рассказал 23 апреля терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

«При низком артериальном давлении у человека может возникать дефицит кислорода в крови, что негативно влияет на мозг, сердце и другие органы», — отметил он в беседе с «Мослентой».

Рябков пояснил, что при пониженном давлении характерны такие проявления, как частые головокружения и головные боли, метеозависимость, ощущение слабости и усталости, повышенная утомляемость и нарушение сна, учащение сердечного ритма, повышенное потоотделение, одышка.

«Гипотония может проявляться в виде обмороков, особенно в духоте. Пациенты с пониженным давлением часто ощущают перепады температуры, влажности воздуха, а также могут быть склонны к резким перепадам настроения», — добавил врач.

При подобных симптомах, по рекомендации специалиста, следует обратиться к кардиологу, чтобы после обследования было подобрано правильное лечение. Самостоятельный прием медикаментов от гипотонии опасен.

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В феврале врач-кардиолог Наталья Гаврилова рассказала, как минимизировать негативное воздействие резкой смены погоды на организм. Она пояснила, что метеозависимость — это ухудшение состояния на фоне изменения погодных условий.

Такие симптомы отмечаются у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, дыхательных путей, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

В апреле 2022 года доктор медицинских наук Заур Шугушев рассказал, чем опасно внезапное снижение артериального давления и при каких показаниях тонометра необходимо вызывать скорую.

Специалист отметил, что норма артериального давления составляет 120/80, однако на самом деле границы нормального давления шире.

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