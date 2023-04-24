Институт прикладной геофизики зафиксировал магнитную бурю уровня 4G

Мощная магнитная буря уровня 4G была зафиксирована в воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщили исследователи на сайте Института прикладной геофизики.

«В конце суток 23 апреля зарегистрировано вторжение низкоэнергичных протонов в околоземное космическое пространство. Продолжается возмущение геомагнитного поля», — сказано в сообщении.

По наблюдениям ученых, за последние сутки степень возмущенности магнитного поля Земли несколько раз повышалась до четвертого уровня. Всего в шкале магнитных бурь есть пять уровней, из которых G1 означает самую слабую, а G5 — экстремально сильную.

Уровень 4G предполагает многочасовые нарушения радиосвязи, а также спутниковой и низкочастотной радионавигации. Полярные сияния наблюдаются не только в средних широтах, но и в тропиках.

Известно, что магнитные бури и северное сияние взаимосвязаны. Оба явления вызваны влияние частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы. Из-за сильной солнечной активности в воскресенье, 23 апреля, северное сияние могли наблюдать жители всей центральной России, в том числе в Москве.

В тот же день, 23 апреля, заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова рассказала, что магнитные бури, как и полярное сияние, не влияют на здоровье человека. По ее словам, об этом свидетельствуют современные исследования.

До этого, 17 апреля, доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал о воздействии на людей пика солнечной активности. Он посоветовал людям с чувствительной кожей относиться внимательнее к своему здоровью в периоды высокой солнечной активности.