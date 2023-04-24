Зеленский заявил, что сдача Артемовска откроет плацдарм для наступления российских войск

Захват Артемовска (украинское название — Бахмут) позволит российским войскам расширить фронт и упростит их наступление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Al Arabiya в воскресенье, 23 апреля.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет расширить фронт и даст русским войскам шанс захватить больше земель. <…> Если Россия захватит Бахмут, это может стать трамплином для наступления на два более крупных города в Донецкой области на востоке Украины: Краматорск и Славянск», — подчеркнул глава Украины.

Зеленский признал, что обстановка в этом регионе сложная, но подчеркнул, что его страна борется и становится сильнее в сравнении с прошлым годом.

23 апреля газета Bild сообщала, что украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска и отступили на запад от железнодорожных путей. Журналист издания рассказал, что российские войска уже продвинулись к западу от путей.

Ранее в этот день штурмовые отряды ВС РФ освободили еще два квартала западной части Артемовска. В Минобороны добавили, что артиллерией было выполнено 72 огневые задачи.

21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли в котел группировку украинских боевиков в Артемовске. С его слов, к дороге Артемовск – Часов Яр вышли сотрудники группы «Вагнер». По этой трассе шло снабжение украинских неонацистов.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.