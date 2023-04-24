«Известия» показали боевую работу российских артиллеристов на угледарском направлении

Российские артиллеристы морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник, 24 апреля, рассказали корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю о своей боевой работе на угледарском направлении.

Реактивная система залпового огня (РЗСО) «Град» вернулась с боевой позиции на перезарядку. Вес каждого снаряда — 70 кг. После обновления боекомплекта экипаж вновь отправится на выполнение поставленных задач.

«Осталось еще пять или шесть ракет, и на это ушло меньше пяти минут. Это называется опыт», — отметил военкор.

В основном, как рассказал старший офицер батареи с позывным Ураган, удары наносятся по живой силе противника, укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) — по всем целям, которые передает разведка.

«Работа сейчас ведется интенсивная, заряжаются машины порядка 5–6 раз в день, то есть отстреливают около 100–140 снарядов — это достаточно много», — сказал Ураган.

Также военный объяснил, что угледарское направление — не первое, на котором работает батарея. В зоне спецоперации солдаты уже второй год.

«Самое главное, чтобы была слаженность в коллективе, чтобы были надежные люди, чтобы на каждого можно было положиться», — рассказал военнослужащий с позывным Петрович.

Водитель боевой машины «Град» с позывным Казах поделился основными подробностями своей работы. В его основные задачи входят прибытие на огневую точку и удерживание машины в боевом состоянии. Но самое основное — это спасти жизни товарищей. Военнослужащий признался, что уже попадал под обстрел — разрывы были в 15–20 м от машины.

Как отметил Леонид Китрарь, бригада ранее приняла активное участие в недавнем отражении атаки украинских боевиков под Угледаром. Тогда попытка прорыва ВСУ закончилась провалом, в том числе и благодаря действиям артиллеристов ТОФ.

23 апреля начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские артиллеристы группировки за сутки уничтожили более 150 целей ВСУ. Также Савчук уточнил, что на торском и червонодибровском участках разведкой были обнаружены позиции 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ. В результате авиационного удара противник понес потери в живой силе и технике.

19 апреля сообщалось, что экипажи батарей самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил РФ продолжают отражать попытки наступления украинских боевиков. По словам военкора «Известий» Леонида Китраря, сначала экипажу обозначают цель, на позициях САУ пристреливается, после чего наносит точечные удары. Задачи у артиллеристов — поразить скопление сил противника или оказать «дымовую» поддержку пехоте ВС РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.