Минобороны рассказало о непрерывной доставке писем от родных военным

Минобороны РФ занимается непрерывной доставкой писем и посылок военнослужащим, участвующим в специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом ведомство сообщило в понедельник, 24 апреля.

«Это неотъемлемая часть жизнедеятельности подразделения в данных условиях, потому что боевой дух солдат нужно поддерживать. Таким образом, мы передаем письма от неравнодушных жителей нашей страны, и они не дают бойцам унывать. Первая эмоция — это удивление. Затем, когда они получают письма, читают их — у кого-то это радость, у кого-то грусть по дому. Но в основном они очень рады, что о них не забывают», — рассказал заместитель командира дивизиона по военно-политической работе Александр.

Отмечается, что во всех группировках Вооруженных сил РФ (ВС РФ) развернуты обменные пункты, чтобы каждый смог получить письмо или посылку из дома. Письма приходят от друзей, родственников, знакомых солдат, а также от школьников и неравнодушных граждан, которые хотят выразить свою поддержку бойцам.

«Приятно получать такую поддержку. Понимаешь, что о тебе всё равно думают и не забывают. Посылки приходят в основном от родителей, родных, близких. Все письма, что нам присылают люди, мы будем читать, вывешивать в блиндажах и вспоминать родной дом. Спасибо всем гражданам, которые присылают гуманитарную помощь. Мы вас не подведем!» — поделился эмоциями с журналистами старший наводчик САУ «Мста-С» Илья.

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) ВС РФ также продолжают непрерывно доставлять почтовые отправления военнослужащим — участникам спецоперации. Они сортируют все письма и посылки, а позже доставляют лично в руки солдатам. Через станции и обменные пункты ФПС ежедневно проходят сотни писем.

24 марта «Известия» рассказали, как отправить письмо солдату на фронт. Каждый гражданин РФ может написать письмо поддержки военнослужащим. И для этого необязательно состоять с военным в родственных связях. Послания с пометкой «Письмо солдату» необходимо отправить по адресу: г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1, Центральный дом Российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.