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Режиссеры трансляции похорон королевы Елизаветы II стали лауреатами премии BAFTA

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/I-Images
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Режиссеры, отвечающие за телетрансляцию церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II, получили премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Списки победителей опубликовали на сайте премии в воскресенье, 23 апреля.

Так, группа из восьми режиссеров BBC One забрала награды за лучший звук и за лучшую режиссерскую команду.

Высоко оценило жюри и сериал HBO «Дом дракона» — приквел «Игры престолов». Картина стала победителем в номинациях «Лучший грим», «Лучший звук (художественный)», «Лучшие спецэффекты».

Драма корпорации Би-би-си «Будет больно» также удостоилась трех наград — за лучшие подбор актеров, монтаж и сценарий.

Ее величие: как прошли похороны Елизаветы II
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Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын королевы принц Чарльз, взявший имя Карл III. 16 сентября новый король с членами семьи провел традиционное траурное бдение у гроба с телом Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне.

Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.

14 сентября состоялась траурная процессия, во время которой гроб с телом Елизаветы II доставили в Вестминстерский дворец, где прошла церемония публичного прощания с королевой.

18 сентября в 20:00 (22:00 мск) жители Великобритании почтили память Елизаветы II минутой молчания.

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