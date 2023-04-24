Синоптики спрогнозировали в столице потепление до 22 градусов в понедельник

Потепление до 22 градусов и переменная облачность без осадков — такая погода ждет жителей столичного региона в понедельник, 24 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Московской области днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью может стать прохладнее до +4 градусов.

Прогнозируется юго-западный ветер с переходом на южный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее, 22 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что понедельник, 24 апреля, может стать самым теплым днем месяца.

После обеда воздух может прогреться до +22 градусов, что примерно соответствует погоде последней недели мая.

19 апреля специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.