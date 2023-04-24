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Синоптики спрогнозировали в столице потепление до 22 градусов в понедельник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Потепление до 22 градусов и переменная облачность без осадков — такая погода ждет жителей столичного региона в понедельник, 24 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Московской области днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью может стать прохладнее до +4 градусов.

Прогнозируется юго-западный ветер с переходом на южный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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Ранее, 22 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что понедельник, 24 апреля, может стать самым теплым днем месяца.

После обеда воздух может прогреться до +22 градусов, что примерно соответствует погоде последней недели мая.

19 апреля специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

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