Актер Станислав Любшин отметил 90-летие на сцене МХТ им. А.П. Чехова

МХТ им. А.П. Чехова отметил 90-летие Станислава Любшина именной выставкой и спектаклем «Третий звонок, господа!». «Известия» побывали на юбилейных мероприятиях и убедились в неиссякаемом таланте народного артиста.

Литературной основой спектакля «Третий звонок, господа!» (режиссер Кирилл Вытоптов) послужила повесть Александра Куприна «На покое» — о служителях Мельпомены, доживающих свой век в убежище для престарелых актеров. Чехов, которому Куприн послал свое сочинение, недостатков в нем не нашел, но пожурил коллегу за грубоватый тон и излишества в изображении пьяных.

В спектакле жизнь актеров выглядит намного привлекательнее с точки зрения быта (художник Нана Абдрашитова). Богадельней становится просторная палата клиники с функциональными кроватями и телевизорами на стене. Обеденный стол заставлен подарками от спонсора, трапезничают с хороших приборов.

Но главное, у героев появилась цель, рядом с которой меркнут человеческие пороки. «Давайте делать театр!» — провозглашает герой Станислава Любшина, трагик Славянов-Райский.

Прийти на спектакль 90-летнего Любшина лучше пораньше, чтобы совместить театральные впечатления с музейными. Этажом ниже Малой сцены открыта выставка Музея МХТ «Станислав Любшин», посвященная более 40 годам его службы Художественному театру.

В небольшом пространстве Зеленого фойе воссоздана атмосфера без малого двух десятков спектаклей, знаковых как для актера, так и для МХТ. «Тартюф», «Наедине со всеми», «Обвал», «Призраки среди нас», «Иванов», «Эквус», «Вишневый сад», «Любовь как тихий вечер», «Возможная встреча», «Мишин юбилей», «Борис Годунов», «Три сестры», «Сирано де Бержерак». Представлены фотографии, костюмы, эскизы декораций, макеты, аксессуары, видео.

Есть среди экспонатов те, что нечасто выставляются, считаясь не слишком важными. На деле же именно они порой завершают образ, как, например, ветки клена, что держал в руках герой Любшина в «Иванове», или карманные часы, на которые смотрел его Вершинин, прощаясь с Машей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 24 апреля, в 10:00:

С него начинается: как Художественный театр поздравил Станислава Любшина