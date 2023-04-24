Реклама
Прямой эфир
Общество
В Aurora Hunters рассказали о северном сиянии в Центральной России
Мир
В Китае устроили световое шоу в честь дня основания военно-морского флота НОАК
Мир
В Венгрии заявили о необходимости одобрения РФ для вступления Украины в НАТО
Спорт
Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP
Мир
ФРГ и Египет эвакуировали своих граждан из Судана
Спорт
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
Мир
Макрон пообещал не допустить расширения конфликта на Украине
Экономика
«Коммерсант» рассказал о росте дивидендной доходности компаний РФ в этом году
Мир
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Мир
Факельное шествие проходит в Ереване перед Днем памяти жертв геноцида
Мир
Макрон допустил приход Ле Пен к власти в 2027 году
Туризм
На Кипре начали сбор подписей с требованием возобновить рейсы в Россию
Мир
Американский сенатор Рэнд призвал прекратить «безудержно» помогать Украине

Ространснадзор рассказал о самых популярных нарушениях за 2022 год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедший год специалисты Ространснадзора зафиксировали 69,6 тыс. нарушений режима труда и отдыха водителей при осуществлении международных перевозок, сообщили «Известиям» в ведомстве. Более чем 80% из них связано с отсутствием контроля за состоянием водителей во время рейса.

Вокруг шум: громких водителей планируют штрафовать
В зависимости от мощности двигателя санкции составят до 30 тыс. рублей

«В 2022 году было зафиксировано 58,1 тыс. нарушений по ст. 11.23 КоАП РФ — «Управление транспортным средством без тахографа либо с нарушением требований по его использованию», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Ространснадзора.

Согласно постановлениям правительства и приказу Минтранса, в салонах автомобилей массой от 3,5 т и автобусах должны быть установлены тахографы — специальные приборы, которые регистрируют скорость передвижения транспортного средства, его маршрут, время работы и отдыха водителя.

Член Общественного совета при Ространснадзоре Владимир Матягин отметил, что число выявленных нарушений должно быть гораздо выше.

«Достаточно поделить 70 тыс. на 365, и мы получим в день всего около 190 нарушений на все регионы России, то есть фактически по два нарушения в день на регион. Получается, что почти все перевозчики законопослушные? Такой показатель может говорить о низкой эффективности надзорных органов», — заявил «Известиям» эксперт.

Основные причины нарушений — низкие размеры штрафов за отсутствие тахографов и плохо развитая инфраструктура для отдыха водителей, заявил координатор московского отделения Объединения перевозчиков России Сергей Рудаметкин.

«Количество охраняемых стоянок недостаточно для того, чтобы человек нормально отдохнул. Большую грузовую фуру невозможно просто поставить на обочине, так как это небезопасно», — рассказал «Известиям» эксперт.

Среди других распространенных нарушений, в прошлом году зафиксированных Ространснадзором, — отсутствие знаков госрегистрации на транспортных средствах и прицепах, а также документов на перевозимый груз или списков пассажиров (почти 14 тыс.) и невыполнение законных требований сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или иных ответственных лиц об остановке транспортного средства (7,7 тыс.).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сон в муку: водители игнорируют прибор, контролирующий время их работы

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023