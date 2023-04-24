Застройщикам в новых регионах предложили давать льготы

Для привлечения застройщиков в новые субъекты России планируется предоставить им льготы — субсидировать ставки проектного финансирования. Соответствующее обращение в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина направили за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского.

Ставку по таким кредитам предлагается установить на уровне 2%, сейчас показатель в среднем составляет 5–6%. Кроме того, депутаты предлагают закрепить за одной из кредитных организаций РФ обязанность выдавать проектное финансирование.

Сейчас банки делают это неохотно, пояснил Александр Якубовский. С 1 января 2023 года в новых регионах можно получить льготную ипотеку на новостройки, а также строительство частных домов под 2%. Это привело к заметному росту спроса на жилье.

«Новое жилье пока строится не так активно, как хотелось бы, за исключением некоторых городов, например Мариуполя», — сказал Якубовский.

На этом фоне логично и субсидировать ставку по кредитам проектного финансирования для девелоперов, добавил зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

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Тонкости на стройке: девелоперам в новых субъектах хотят дать льготы