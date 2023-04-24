В Санкт-Петербурге несколько раз перевернулась машина каршеринга

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга не справился с управлением, в результате чего машина несколько раз перевернулась. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает телеканал 78.ru.

ДТП произошло на проспекте Стачек. Сам водитель не пострадал, но его пассажир скончался в реанимации от полученных травм. Как рассказали телеканалу очевидцы, водитель начал вести автомобиль неадекватно примерно за минуту до аварии.



«Этот каршеринг нас сильно подрезал за минуту до. Ехал неадекватно, и примерно через минуту видим картину, как лежит мужик в крови, не шевелится, и человек десять переворачивают машину. Рядом оказывают помощь пострадавшему [люди] из проезжавшей машины», — поделился очевидец.

Ранее в этот день в результате столкновения двух иномарок в Северо-Западном тоннеле Москвы пострадали два человека. В столичном дептрансе пояснили, что в стоящий на аварийке Nissan влетела Tesla.