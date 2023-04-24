Экс-президента Перу Алехандро Толедо экстрадировали из США

Бывшего главу Перу Алехандро Толедо экстрадировали на родину из США. Как сообщает британская газета The Guardian в воскресенье, 23 апреля, он прибыл в столицу Перу Лиму на самолете.

Отмечается, что 77-летний Толедо подавал апелляцию, чтобы его экстрадицию заблокировали. Однако двумя днями ранее суд в Сан-Хосе штата Калифорния в США отклонил эту просьбу. Новую апелляцию экс-глава Перу подавать не стал.

Толедо занимал президентский пост с 2001 по 2006 год. В родной стране его обвиняли в получении взяток в размере около $35 млн от большой бразильской строительной фирмы Odebrecht, оказавшейся в центре крупнейшего коррупционного скандала в Латинской Америке.

В июле 2017 года Толедо был арестован в Соединенных Штатах по запросу перуанской генпрокуратуры. Позже фирма Odebrecht призналась, что заплатила чиновникам по всему региону $800 млн в обмен на выгодные контракты на общественные работы.