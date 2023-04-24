В Китае устроили световое шоу в честь дня основания военно-морского флота НОАК

В КНР отметили 74-ю годовщину основания военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК) парадом и световыми шоу по всей стране. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказало Xinhua News Agency.

«Используя высотные здания в качестве холста и технологии света и тени в качестве кисти, городские световые шоу в Яньтае, Шанхае, Нинбо, Гуанчжоу и других городах освещали центральные деловые районы города, аэропорты, железнодорожные вокзалы и станции метро», — говорится в материале.

На многих площадках транслировался рекламный фильм, посвященный годовщине народного флота, а также другие ролики, показывающие достижения в развитии военно-морских сил Китая.

В бухте Циндао (провинция Шаньдун) на огромном экране устроили световое шоу на военно-морскую тематику.

Ранее, 15 марта, Минобороны РФ сообщило, что в Аравийском море начались трехсторонние военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2023» с участием ВМФ России, ВМС Китая и Ирана. Уточнялось, что на первом этапе военные моряки отработают на картах розыгрыш практических действий на море, будут проведены инструктажи и летучки.

До этого, с 17 по 27 февраля, в Индийском океане проходили вторые совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР. С российской стороны участвовал отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и фрегата «Адмирал Горшков».