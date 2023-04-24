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FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается провала планируемого контрнаступления войск Киева на российские позиции. Об этом 20 апреля написала газета Financial Times.

По словам автора статьи, еще зимой на Украине началась масштабная мобилизация. Однако Киев всё равно обеспокоен тем, что новобранцев не хватит для достижения цели.

«Правительство ожидает, что ряды ВСУ пополнят около 40 тыс. солдат. <…> Но чиновники опасаются, что этого будет недостаточно», — сказано в материале.

Журналисты предполагают, что провал контрнаступления может побудить западных союзников Украины подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой, чего больше всего и боится Зеленский.

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22 апреля бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины ждут проблемы в случае провала контрнаступления. По его словам, в связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва, — это надежда на наступление.

В тот же день газета Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщила, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечалось, что Украина рассматривает два сценария наступления.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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