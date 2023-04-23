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Факельное шествие проходит в Ереване перед Днем памяти жертв геноцида
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Факельное шествие проходит в Ереване перед Днем памяти жертв геноцида

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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В Ереване перед Днем памяти жертв геноцида в Османской империи в воскресенье, 23 апреля, проходит факельное шествие.

Участники шествия под барабанную дробь двинулись от площади Республики к холму Цицернакаберд, где располагается мемориал памяти.

Шествие традиционно проводит оппозиционная партия «Дашнакцутюн» (АРФД).

Тема марша в этом году — «Одна родина, один суд, одна дорога — борьба». По данным армянских историков, в Османской империи в период с 1915 по 1923 год было уничтожено около 1,5 млн армян.

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Факт геноцида признали более 20 стран. Первым факт геноцида в 1965 году признал Уругвай. Его примеру последовали Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали Европарламент и Всемирный совет церквей, а также 44 американских штата.

Анкара отвергает сам термин «геноцид», утверждая, что в те годы шла братоубийственная война и большие потери понесла каждая сторона конфликта.

День памяти жертв геноцида армян в Армении ежегодно отмечают 24 апреля.

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