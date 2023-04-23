В Карачаево-Черкесии родственника заподозрили в убийстве двух братьев
В Карачаево-Черкесской Республике по факту убийства двух братьев в ауле Верхняя Теберда возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по республике.
Отмечается, что ранее в этот день возле моста в Верхней Теберде были обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями. Жертвы оказались братьями, чей родственник может быть причастен к убийству.
«По предварительным данным, к убийству причастен родственник погибших, мотивом преступления стал имущественный конфликт», — говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время следователи и криминалисты Следственного комитета, а также сотрудники МВД по республике работают на месте происшествия, пытаясь установить все обстоятельства произошедшего.
До этого, 21 апреля, в Карачаевске был заключен под стражу несовершеннолетний, подозреваемый в убийстве 10-летней девочки. Накануне тело 10-летней девочки с перерезанным горлом было обнаружено в подъезде жилого дома в Карачаевске. Родители школьницы рассказали, что в районе полудня она вышла в магазин и пропала. Около 15:00 они забили тревогу, а вскоре обнаружили тело дочери под дверью соседней квартиры.
Подозреваемый в убийстве вскоре был задержан, он сознался в содеянном. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил это дело на особый контроль.