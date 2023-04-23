Сквер в Москве оцепили из-за похожего на гранату предмета

Подозрительный предмет, похожий на гранату, в воскресенье, 23 апреля, обнаружили в сквере неподалеку от жилого дома по улице Сталеваров в Москве. В распоряжении «Известий» появились соответствующие кадры.

Сейчас территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, на месте работают саперы.

5 апреля стало известно о том, что на северо-востоке столицы в мусорном контейнере возле торгового центра «Парк Хаус» в Отрадном нашли более 20 гранат.